В Омске потеплеет до +16 градусов
Общество  •  10 апреля 2017, 09:24, последнее обновление 10 апреля 2017, 10:06  •  печать

В Омске потеплеет до +16 градусов

Автор:

На этой неделе будет расти не только дневная, но и ночная температура воздуха.

Пришедшее в омский регион потепление объясняется усиливающимся антициклоном. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 апреля, температура воздуха по области составит до +10...+15°C. Днём местами пройдёт небольшой дождь.

К пятнице влияние антициклона ослабеет, вероятность осадков увеличится. Температурный фон по-прежнему будет выше нормы, - сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.

В четверг, 13 апреля, в Омске ожидается до +16 градусов. На следующий день пройдёт дождь, температура воздуха немного понизится. Но в следующие выходные вновь будет тепло и ясно.

Теги  •  #Обь-Иртышское УГМС #Ольга Демидова #погода

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Алёна Ярошевич  •  10 апреля 2017, 12:33

Да, весной обнажаются все минусы нашего окружающего бытия: вылазят ямы-подснежники, а растаявший снег показывает горы мусора, что собрались в укромных местах за зиму, да и зелени еще никакой нет. Печаль.

Ответить
Анна Орлова  •  10 апреля 2017, 10:04

Пусть уже потеплеет поскорее и все лужи высохнут. Все-таки наша ранняя весна тоску наводит.

Ответить
Последние новости
Омский Минздрав проверит обстоятельства гибели школьницы от лидокаина  •  сегодня, 14:50
С омской компании требуют 16 млн рублей за строительство дороги не по технологии  •  сегодня, 13:25  •   1
Омские выставки "переедут" в СКК имени Блинова  •  сегодня, 13:20
ЛДПР: Омских депутатов сделали политическими импотентами  •  сегодня, 13:11  •   1
Строительная экспертиза - цивилизованное решение проблем на стройке  •  сегодня, 12:50
Выборы мэра Омска: до собеседований допущено ещё 5 кандидатов  •  сегодня, 12:07  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400