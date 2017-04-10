В Омске потеплеет до +16 градусов

Пришедшее в омский регион потепление объясняется усиливающимся антициклоном. По данным Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 10 апреля, температура воздуха по области составит до +10...+15°C. Днём местами пройдёт небольшой дождь.
К пятнице влияние антициклона ослабеет, вероятность осадков увеличится. Температурный фон по-прежнему будет выше нормы, - сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Обь-Иртышского УГМС Ольга Демидова.
В четверг, 13 апреля, в Омске ожидается до +16 градусов. На следующий день пройдёт дождь, температура воздуха немного понизится. Но в следующие выходные вновь будет тепло и ясно.
Да, весной обнажаются все минусы нашего окружающего бытия: вылазят ямы-подснежники, а растаявший снег показывает горы мусора, что собрались в укромных местах за зиму, да и зелени еще никакой нет. Печаль.
Пусть уже потеплеет поскорее и все лужи высохнут. Все-таки наша ранняя весна тоску наводит.