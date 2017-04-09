Православные омичи встречают Вербное воскресенье

Сегодня, 9 апреля, в храмах прошли богослужения к празднику Входа Господня в Иерусалим.

Вербное воскресенье посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. Это один из главных православных праздников, однако широких торжеств не проводится, так как сразу за ним следует Страстная неделя - самая строгая часть Великого поста. Заканчивается седмица Пасхой, или Воскресением Христовым.

Литургии проходят сегодня во всех омских храмах. Православные несут ветви вербы для освящения.

Добавим, что на Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе состоится раздача Благодатного огня, который прибудет из Иерусалима.

1 / 20 • За неделю до Пасхи верующие омичи освящают ветви верб. Подробности <a href="http://omskzdes.ru/society/46366.html" target="_blank">читайте здесь</a>. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров