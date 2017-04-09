Православные омичи встречают Вербное воскресенье

Вербное воскресенье посвящено торжественному въезду в Иерусалим Иисуса Христа, описанному во всех четырёх Евангелиях. Это один из главных православных праздников, однако широких торжеств не проводится, так как сразу за ним следует Страстная неделя - самая строгая часть Великого поста. Заканчивается седмица Пасхой, или Воскресением Христовым.
Литургии проходят сегодня во всех омских храмах. Православные несут ветви вербы для освящения.
Добавим, что на Пасху, 16 апреля, в Успенском соборе состоится раздача Благодатного огня, который прибудет из Иерусалима.
Фото: Илья Петров