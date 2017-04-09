Три тысячи омичей вышли на митинг против терроризма

Накануне в Омске состоялся митинг, посвященный памяти погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло у библиотеки имени Пушкина.

Накануне у библиотеки имени Пушкина собрались общественники, неравнодушные омичи и политические активисты. Более трёх тысяч человек пришли на митинг "Вместе против террора".

Омичи публично выразили поддержку пострадавшим от теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Тогда от взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" пострадали более 50 человек, а 14 – погибли.

Мероприятие организовал Омский областной студенческий отряд. Участники митинга в своих выступлениях выражали соболезнование родственникам погибших в метро Санкт-Петербурга, призывали к сплочённости, единству и неравнодушию.

Прозвучали имена 14 погибших. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу.