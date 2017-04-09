Три тысячи омичей вышли на митинг против терроризма
Общество  •   9 апреля 2017, 14:52, последнее обновление 9 апреля 2017, 15:50  •  печать

Три тысячи омичей вышли на митинг против терроризма

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Накануне в Омске состоялся митинг, посвященный памяти погибших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло у библиотеки имени Пушкина.

Накануне у библиотеки имени Пушкина собрались общественники, неравнодушные омичи и политические активисты. Более трёх тысяч человек пришли на митинг "Вместе против террора".

Омичи публично выразили поддержку пострадавшим от теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Тогда от взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" пострадали более 50 человек, а 14 – погибли.

Мероприятие организовал Омский областной студенческий отряд. Участники митинга в своих выступлениях выражали соболезнование родственникам погибших в метро Санкт-Петербурга, призывали к сплочённости, единству и неравнодушию.

Прозвучали имена 14 погибших. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу.

Теги  •  #метро #митинг #Санкт-Петербург #теракт #терроризм

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Комментарии
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Лариса Савельева  •  9 апреля 2017, 16:27

И у нас и в других городах прошли аналогичные мероприятия, что говорит о том что мы все вместе, против этого ужаса.

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Денис Колесников  •  9 апреля 2017, 17:39

То что народ сплочённо вышел и выступил против терроризма, это конечно хорошо, но вот все эти массовые собрания могут использоваться последними в корыстных целях и жертв может быть очень много...

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