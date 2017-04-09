Три тысячи омичей вышли на митинг против терроризма

Накануне у библиотеки имени Пушкина собрались общественники, неравнодушные омичи и политические активисты. Более трёх тысяч человек пришли на митинг "Вместе против террора".
Омичи публично выразили поддержку пострадавшим от теракта, произошедшего в метро Санкт-Петербурга 3 апреля. Тогда от взрыва на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" пострадали более 50 человек, а 14 – погибли.
Мероприятие организовал Омский областной студенческий отряд. Участники митинга в своих выступлениях выражали соболезнование родственникам погибших в метро Санкт-Петербурга, призывали к сплочённости, единству и неравнодушию.
Прозвучали имена 14 погибших. Их память почтили минутой молчания и возложили цветы к импровизированному мемориалу.
И у нас и в других городах прошли аналогичные мероприятия, что говорит о том что мы все вместе, против этого ужаса.
То что народ сплочённо вышел и выступил против терроризма, это конечно хорошо, но вот все эти массовые собрания могут использоваться последними в корыстных целях и жертв может быть очень много...