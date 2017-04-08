В Омске пожароопасный сезон начнется с 18 апреля
Общество  •   8 апреля 2017, 12:55, последнее обновление 8 апреля 2017, 13:27  •  печать

В Омске пожароопасный сезон начнется с 18 апреля

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Региональные власти с 18 апреля в 27 районах Омской области устанавливают начало пожароопасного сезона.

Главным управлением региональной безопасности подготовлен проект приказа, согласно которому с 18 апреля в Прииртышье на территории 27 муниципальных районов может быть введен пожароопасный сезон. Связано это с природно-климатическими особенностями и сходом снежного покрова в лесах. А с 29 апреля он будет введён в Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах.

Теги  •  #безопасность #лесной пожар #МЧС

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Комментарии
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Виктор Вайз  •  8 апреля 2017, 14:03

Прямо-таки плановые пожары, блин... из года в год одно и то же! - а как-то по-другому не пробовали организовать всё? - чтобы штат лесников увеличить, а не сократить, чтобы нормально всё было, сделать необходимые превентивные работы противопожарные, а не просто объявить и ждать, когда загорится!

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Денис Колесников  •  8 апреля 2017, 16:34

Полностью с вами согласен, нужно увеличивать штат лесников, это будет намного эффективнее, а то в лесах даже просеки некому вырубывать.

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Юрий Александрович  •  8 апреля 2017, 12:59

Каждый год горят леса, правильно, потратьте нужно вводить жёсткие ограничения, пока ещё травки нет, самый сухостой может быть

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