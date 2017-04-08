В Омске пожароопасный сезон начнется с 18 апреля

Главным управлением региональной безопасности подготовлен проект приказа, согласно которому с 18 апреля в Прииртышье на территории 27 муниципальных районов может быть введен пожароопасный сезон. Связано это с природно-климатическими особенностями и сходом снежного покрова в лесах. А с 29 апреля он будет введён в Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах.