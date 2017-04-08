В Омске пожароопасный сезон начнется с 18 апреля

Главным управлением региональной безопасности подготовлен проект приказа, согласно которому с 18 апреля в Прииртышье на территории 27 муниципальных районов может быть введен пожароопасный сезон. Связано это с природно-климатическими особенностями и сходом снежного покрова в лесах. А с 29 апреля он будет введён в Знаменском, Седельниковском, Тарском, Тевризском, Усть-Ишимском районах.
Региональные власти с 18 апреля в 27 районах Омской области устанавливают начало пожароопасного сезона.
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Прямо-таки плановые пожары, блин... из года в год одно и то же! - а как-то по-другому не пробовали организовать всё? - чтобы штат лесников увеличить, а не сократить, чтобы нормально всё было, сделать необходимые превентивные работы противопожарные, а не просто объявить и ждать, когда загорится!
Полностью с вами согласен, нужно увеличивать штат лесников, это будет намного эффективнее, а то в лесах даже просеки некому вырубывать.
Каждый год горят леса, правильно, потратьте нужно вводить жёсткие ограничения, пока ещё травки нет, самый сухостой может быть