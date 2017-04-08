Из-за паводка в Омске ограничили движение по Красноярскому тракту

Красноярскому тракту, на участке от ул. 25 Северная до пр. Королева грозит подтопление талыми водами. Администрацией Омска ограничено движение транспорта на этом участке по правой полосе в направлении пр. Менделеева.

Как сообщает региональное Управление ГИБДД, с установлением положительной температуры и обильным снеготаянием, возможно значительное подтопление проезжей части талыми водами улицы Красноярский тракт, на участке от ул. 25 Северная до пр. Королева. Поэтому, в связи со сложившейся ситуацией, городскими властями ограничено движение транспорта на этом участке по правой полосе в направлении пр. Менделеева.

Госавтоинспекция УМВД России по Омской области рекомендует водителям выбирать маршруты движения с учетом имеющихся ограничений.