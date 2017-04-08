Из-за паводка в Омске ограничили движение по Красноярскому тракту
Общество  •   8 апреля 2017, 10:57, последнее обновление 8 апреля 2017, 13:37  •  печать

Из-за паводка в Омске ограничили движение по Красноярскому тракту

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Красноярскому тракту, на участке от ул. 25 Северная до пр. Королева грозит подтопление талыми водами. Администрацией Омска ограничено движение транспорта на этом участке по правой полосе в направлении пр. Менделеева.

Как сообщает региональное Управление ГИБДД, с установлением положительной температуры и обильным снеготаянием, возможно значительное подтопление проезжей части талыми водами улицы Красноярский тракт, на участке от ул. 25 Северная до пр. Королева. Поэтому, в связи со сложившейся ситуацией, городскими властями ограничено движение транспорта на этом участке по правой полосе в направлении пр. Менделеева.

Госавтоинспекция УМВД России по Омской области рекомендует водителям выбирать маршруты движения с учетом имеющихся ограничений.

Теги  •  #ГИБДД #Красноярский тракт #ограничение движения транспорта

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