Анимациомск. Топ мультипликационных фильмов, связанных с Омском 

8 апреля 1912 года вышел первый русский мультфильм "Прекрасная Люканида", в котором рассказывалось о несчастной любви насекомых. Автором картины был биолог Владислав Старевич. Для своей картины создатель использовал препарированных членистоногих и покадровую съёмку, но большинство зрителей были уверены, что это настоящие дрессированные насекомые. Впоследствии 8 апреля решено было сделать Днём российской анимации. К этому праздничному дню "Омск Здесь" собрал мультфильмы, где фигурирует Омское Прииртышье, или которые были созданные при участии омичей.

"Настоящее золото Омска - люди!"

В 2006 году был запущен проект Мульти-Россия, целью которого стало создание цикла коротких пластилиновых мультфильмов о разных регионах нашей страны. Его ведущим стал Медведь-краевед, которого озвучивает Народный артист России Дмитрий Назаров.

За семь лет авторами проекта было создано почти 50 мультфильмов. Картина об Омской области вышла в 2008 году. В ней рассказывается о том, какие удивительные люди жили и продолжают жить в этом регионе. "Настоящее золото Омска - люди! - говорит медведь-краевед. - Омичу всё по плечу! Нефть перегоняют в бензин, делают шины для автомобилей. А домов сколько строят! А какие храмы возводят!".

"Мы дойдём, доплывём, доползём до тебя, город Омск"

Герои популярного мультипликационного сериала "Смешарки" в 2010 году "посетили" Омск. В серии "Тайна древних сокровищ" заяц Крош и Ёжик отправляются в Сибирь на поиски клада, найденного русским физиком и электротехником Александром Поповым, и приходят на Омский радиозавод имени А. С. Попова, где получают множество полезной информации. Дети, которые смотрят серию вместе с героями мультфильма, узнают, кто на самом деле изобрёл радио, какими возможностями обладают радиоволны, и даже видят схемы сбора радиоприёмника.

"Он живой и светится!"

В 2015 году на видеохостинг YouTube был загружен короткометражный мультфильм "Он живой и светится", созданный по одноимённому произведению писателя Виктора Драгунского. В рассказе повествуется о маленьком мальчике Денисе, который играет во дворе с игрушечным самосвалом и ждёт, когда его мама вернётся с работы. Игрушка представляет для ребёнка особую ценность, ведь ему её подарил отец перед отъездом в командировку. И вот во двор выходит друг Дениса по имени Миша, чьи глаза загораются при виде самосвала. Мальчику так захотелось получить игрушку друга, что он начал предлагать ему в обмен на него все ценные вещи, которыми обладает: марки, плавательный круг, но Денис был непреклонен. И вот, перебрав все варианты, Миша даёт Денису спичечный коробок, в котором находится светлячок. На мальчика насекомое производит такое сильное впечатление, что он, не раздумывая, дарит отдаёт своему другу самосвал в обмен на светлячка. Уже сидя дома мама спрашивает у Дениса, как же он решился поменять самосвал "на этого червячка"? "Да как же ты не понимаешь?! - восклицает Денис. - Ведь он живой! И светится!".

Именно этот рассказ, который учит видеть прекрасное в мелочах, вдохновил омских мультипликаторов нарисовать короткометражный мультфильм. Имена создателей неизвестны, в описании к опубликованному видео лишь говорится, что два человека работали над картиной на протяжении четырёх месяцев. Один рисовал фоны, другой анимировал персонажей. Утверждается, что это первый полноценный мультфильм анонимных авторов.

"Мишка, куда ты собрался?"

Медведь из культового российского мультсериала "Маша и Медведь" во время своих странствий, оказывается, заезжал в Омск. Об этом свидетельствует наклейка на его чемодане для поездок, который несколько раз показывают в серии под названием "Большое путешествие". На ней изображён герб Омска советского периода.

"Тут ироды инопланетные налетели"

Настоящей кузницей мультипликационных мультфильмов в Омске стали, как ни странно, исправительные учреждения. Омские заключённые вообще живут активной жизнью: играют в кёрлинг и кибер-футбол, разводят кроликов, шьют плюшевые игрушки и одежду, пишут Тотальный диктант, снимают кино и, конечно, рисуют мультфильмы. Одним из самых популярных стал мультипликационный фильм, созданный заключёнными лечебно-исправительного учреждения № 10 в 2016 году. Премьерный показ картины приурочили ко Дню космонавтики. Сюжетом мультфильма стала история о том, как на Землю прилетели инопланетяне. Главный герой мультика - дедушка, который сначала подумал, что инопланетяне хотят напасть на нашу планету. Увидев НЛО, он даже позвонил военным, крича: "Тут ироды инопланетные поналетели". Но в итоге всё закончилось хорошо. Гости из космоса подружились с жителями небольшой деревушки, где разворачивались события.

"Мой суперпапа"

Омская актриса Дарья Мельникова, получившая широкую известность после сериала "Папины дочки", озвучила героиню полнометражного мультипликационного фильма "Мой суперпапа", созданного режиссёром Тимуром Бекмамбетовым. История повествует об отношениях героев повести Кира Булычёва - Алисы Селезнёвой и её отца. 13-летняя девочка-подросток видит своего родителя неудачником, а он пытается установить контакт с дочерью. "Для меня Алиса - это постоянное возвращение в детство. Здесь, в студии, в те несколько часов, пока мы с Алисой звучим, я пребываю в состоянии постоянного хулиганства, что, конечно, очень сильно держит меня в хорошем авантюрном тонусе. И это для меня самое ценное", - признавалась Дарья Мельникова.