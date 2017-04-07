У Минприроды Омской области плавают детские коляски

Участок тротуара у здания министерства природных ресурсов и экологии Омской области каждый год затапливает водой. Коммунальщики отказываются откачивать талую воду.

Одна из молодых омских мам поделилась в социальных сетях фото тротуара возле здания министерства природных ресурсов и экологии Омской области на улице Куйбышева. По её словам, этот участок пешеходной дорожки затапливает каждый год, но коммунальщики игнорируют просьбы откачать воду. Пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, создавая аварийную ситуацию на дороге. Детские коляски преодолевают преграду по колёса в воде.

В комментариях омичи рассказывают о том, что данный участок улицы Куйбышева нельзя обойти даже дворами – попадёшь в тупик. Отметим, что недалеко от здания Минприроды находится Областная детская клиническая больница.