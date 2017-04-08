"Тотальный диктант" обескуражил омичей "осклизлым" и "дольним"

В Омске "Тотальный диктант" прошёл в шестой раз и при этом охватил все районы области. По сравнению с прошлым годом число площадок выросло на четверть, перевалив за сотню. Для удобства горожан площадки открылись в школах и библиотеках в отдалённых районах Омска. Диктант писали любители туризма в палатке в парке Победы, хоккеисты "Авангарда" в пресс-центре "Арены Омск", учащиеся Кадетского корпуса и Академиии МВД, маленькие пациенты Областной детской клинической больницы, изучающие русский язык иностранцы, сотрудники и арестанты городского СИЗО-1.

Мне нравится формат мероприятия и его атмосфера - в одном месте собираются интеллигентные люди, которые хотят себя проверить. Мне нравится, как это всё организовано и как проект из локального начинания в Новосибирске превратился в такой большой. Очень нравится знакомиться с новыми авторами, которые предоставляют тексты. Нравится атмосфера праздника и интеллигенции, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" ведущий "Радио Сибирь" Иван Притуляк, который является диктором три года подряд.

Текст для диктанта подготовил писатель, сценарист Леонид Юзефович, известный историческими и детективными романами. Омичам досталась вторая часть эссе "Города на реке" - о Каме и Перми, родном городе Юзефовича. Отметим, что на этот раз текст оказался легче, чем в предыдущие годы: практически не было авторской пунктуации и малоупотребительных слов. В самых сложных случаях участники получили подсказки организаторов, например, при написании слов "осклизлый" и "дольний".

Результаты диктанта опубликуют после 11 апреля на сайте акции.

1 / 27 • Шесть лет понадобилось "Тотальному диктанту", чтобы охватить все районы Омской области. Подробности <a href="http://omskzdes.ru/society/46348.html" target="_blank">читайте здесь</a>. Фото: Илья Петров

Фото: Илья Петров