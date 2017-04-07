На автобусных остановках Омска возродят электронные табло
Общество  •   7 апреля 2017, 16:37, последнее обновление 7 апреля 2017, 16:42  •  печать

На автобусных остановках Омска возродят электронные табло

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Сломанные информационные табло, которые должны сообщать время прибытия общественного транспорта, будут заменены на новые.

33 установленных в Омске электронных табло в данный момент не работают. Два из них восстановлению не подлежат и будут демонтированы. Оставшееся 31 табло отремонтируют до конца 2018 года. Об этом сообщил директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко в эфире "Радио России". По словам руководителя, первым заработает аппарат на остановке "Госпиталь" около мэрии.

Электронные табло на остановках общественного транспорта Омска установила московское НПП "Транснавигация" в 2011 году. Они сообщали пассажирам, в какое время прибудут муниципальные автобусы. Сбои в работе аппаратов начались уже через полтора года. В 2013 году планировалась их обновить и синхронизировать с системой "Мой маршрут", однако это так и не было сделано.

Теги  •  #Алексей Мартыненко #департамент транспорта #общественный транспорт #электронное табло

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