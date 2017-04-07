На автобусных остановках Омска возродят электронные табло

33 установленных в Омске электронных табло в данный момент не работают. Два из них восстановлению не подлежат и будут демонтированы. Оставшееся 31 табло отремонтируют до конца 2018 года. Об этом сообщил директор департамента транспорта мэрии Алексей Мартыненко в эфире "Радио России". По словам руководителя, первым заработает аппарат на остановке "Госпиталь" около мэрии.

Электронные табло на остановках общественного транспорта Омска установила московское НПП "Транснавигация" в 2011 году. Они сообщали пассажирам, в какое время прибудут муниципальные автобусы. Сбои в работе аппаратов начались уже через полтора года. В 2013 году планировалась их обновить и синхронизировать с системой "Мой маршрут", однако это так и не было сделано.