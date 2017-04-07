В Омске на улице Богдана Хмельницкого вместо срубленных ив высадили сосны
Общество  •   7 апреля 2017, 15:16  •  печать

В Омске на улице Богдана Хмельницкого вместо срубленных ив высадили сосны

Автор:

На улице Богдана Хмельницкого высадили 40 крупномерных саженцев сосны.

В районе пересечения улиц Богдана Хмельницкого и 4-я Транспортная вместо аллеи многолетних ив высадили 40 крупномерных саженцев сосны. В администрации города настаивают на том, что в конце марта на улице Богдана Хмельницкого были вырублены клёны и тополя.

По улице Богдана Хмельницкого росли старые, больные деревья, которые представляли угрозу для здоровья и жизни людей, - заявила начальник отдела зелёного строительства департамента городского хозяйства Оксана Корниенко. - К нам в отдел неоднократно поступали телефонные звонки от обеспокоенных по этому поводу омичей.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в социальных сетях омичи высказывали возмущение тем, что была выпилена целая аллея. Из-за этого пыль и мусор с дороги стали лететь на пешеходов.

 

 

Теги  •  #сосна #улица Богдана Хмельницкого

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Юля Пучкова  •  7 апреля 2017, 16:13

Пока сосны вырастут, пройдет не один десяток лет, и новая аллея будет радовать уже следующее поколение омичей.

Ответить
Последние новости
Мошенники списали со счёта омички 420 тысяч рублей  •  сегодня, 15:40
Директор омской стройкомпании, ведущий бизнес с кузиной Романа Абрамовича, не пойдёт под суд  •  сегодня, 15:02
Приставы забрали у омича иномарку из-за долга по кредиту  •  сегодня, 14:31  •   1
РЭК перечислила условия, когда омичи могут не платить за ОДН  •  сегодня, 13:54  •   1
Два омича поехали в Сочи торговать наркотиками  •  сегодня, 12:38
Пьяный омич не пускал врачей скорой к больной матери  •  сегодня, 12:16  •   1
Еще новости
Иети шоу 240х400