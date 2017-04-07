В Омске на улице Богдана Хмельницкого вместо срубленных ив высадили сосны

В районе пересечения улиц Богдана Хмельницкого и 4-я Транспортная вместо аллеи многолетних ив высадили 40 крупномерных саженцев сосны. В администрации города настаивают на том, что в конце марта на улице Богдана Хмельницкого были вырублены клёны и тополя.

По улице Богдана Хмельницкого росли старые, больные деревья, которые представляли угрозу для здоровья и жизни людей, - заявила начальник отдела зелёного строительства департамента городского хозяйства Оксана Корниенко. - К нам в отдел неоднократно поступали телефонные звонки от обеспокоенных по этому поводу омичей.

Как ранее сообщал "Омск Здесь", в социальных сетях омичи высказывали возмущение тем, что была выпилена целая аллея. Из-за этого пыль и мусор с дороги стали лететь на пешеходов.