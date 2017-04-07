В омских детских садах будут прививать казахскую культуру

Мэр Омска Вячеслав Двораковский и аким Павлодара Нуржан Ашимбетов открыли в детском саду № 112 центр казахской культуры. Это первый подобный центр, открытый в дошкольном учреждении. В Омске уже действует два аналогичных учреждения на базе средних общеобразовательных школ.

В Омске живёт немало представителей казахской национальности, и возможность изучать культуру, историю и язык своего народа они получают с детства, - сказал Двораковский. - Считаю, что реализация подобных проектов служит делу укрепления добрососедских отношений между Россией и Казахстаном, вносит огромный вклад в упрочнение межнационального мира на нашей земле.

Ашимбетов подарил детскому саду № 112, открытому в 2015 году на улице Мельничной, элементы национального казахского костюма, традиционные игрушки. "Очень важно, что в этом дошкольном учреждении дети также получают возможность глубоко изучить и русскую, и казахскую культуру. Это делает духовный мир подрастающего поколения богаче, сближает русский и казахский народы. Я думаю, каждый ответственный человек понимает, насколько это важно и значимо", - констатировал аким Павлодара.