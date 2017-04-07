Омские управляющие компании оштрафовали на 1,7 млн рублей
Общество  •   7 апреля 2017, 14:53  •  печать

Омские управляющие компании оштрафовали на 1,7 млн рублей

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Тридцать омских УК и три ТСЖ были подвергнуты административному наказанию за нарушение требований федерального закона "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности".

Отсутствие приборов учёта в многоквартирных домах и начисление жильцам платы по нормативам стало поводом для возбуждения в 2016 году административных делопроизводств в отношении 33 управляющих организаций Омска. За нарушения закона по энергосбережению и энергоэффективности был составлен 71 протокол на общую сумму 1,7 млн руб. Причём 31 протокол "поделили" между собой три омские УК.

- На УК "Левобережье" было составлено 16 протоколов, на УК "Жилищник 3" - 10, ООО "ЖКХ" Сервис" - 5 протоколов, - отметили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Омской области.

Всего в Омске работают 218 управляющих организаций: 90 УК и 119 ТСЖ. Под их управлением 4987 домов, в которых проживает 601 083 человека.

Теги  •  #управляющая компания #штраф

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