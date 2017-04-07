На омских кладбищах отремонтировали 32 туалета
Общество  •   7 апреля 2017, 12:52, последнее обновление 7 апреля 2017, 13:46  •  печать

На омских кладбищах отремонтировали 32 туалета

Автор:

В этом году количество бесплатных туалетов на омских кладбищах доведут до 33.

Продолжается подготовка омских кладбищ к Родительскому дню. В этом году День поминовения приходится на 25 апреля. На 20 омских кладбищах ведутся работы по санитарной очистке. Все 32 бесплатных туалета на кладбищах отремонтированы и приведены в порядок, сообщает пресс-служба администрации города. Более того, в этом году будет оборудован ещё один стационарный туалет, а в Родительский день будут работать 92 мобильные кабинки.

Санитарная очистка городских кладбищ началась в середине марта с наступлением первых тёплых дней, - рассказал первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. - В случае необходимости для своевременного вывоза мусора с кладбищ будет привлечена техника сторонних организаций. Территория погостов убирается по мере схода снега и подсыхания грунта, работы ведутся ежедневно. Помимо этого будет организована покраска скамеек, бордюров, указателей аллей, бункеров и контейнеров для сбора мусора, проведён косметический ремонт домиков смотрителей.

Комбинатом специальных услуг оборудованы 19 бункеров и 368 контейнеров для сбора мусора. На кладбищах омичи смогут за пять рублей приобрести мусорные пакеты, бесплатно получить шанцевый инструмент и песок для реставрации могил.

Теги  •  #кладбище #Родительский день

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Александр Комаров  •  7 апреля 2017, 14:02

Как бы это банально не звучало, но очень своевременно сделали эту работу.

Ответить
Екатерина Семенова  •  7 апреля 2017, 13:04

...что называется "Всё для Вашего удобства", а вот что можно бесплатно получить песочек - впервые слышу.

Ответить
Ада С  •  7 апреля 2017, 14:35

Скорей всего, высыпят где-то машину песка и кто успел тот и взял, а не выдавать будут, но за туалеты властям респект!

Ответить
Последние новости
Мошенники списали со счёта омички 420 тысяч рублей  •  сегодня, 15:40
Директор омской стройкомпании, ведущий бизнес с кузиной Романа Абрамовича, не пойдёт под суд  •  сегодня, 15:02
Приставы забрали у омича иномарку из-за долга по кредиту  •  сегодня, 14:31  •   1
РЭК перечислила условия, когда омичи могут не платить за ОДН  •  сегодня, 13:54  •   1
Два омича поехали в Сочи торговать наркотиками  •  сегодня, 12:38
Пьяный омич не пускал врачей скорой к больной матери  •  сегодня, 12:16  •   1
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400