На омских кладбищах отремонтировали 32 туалета

В этом году количество бесплатных туалетов на омских кладбищах доведут до 33.

Продолжается подготовка омских кладбищ к Родительскому дню. В этом году День поминовения приходится на 25 апреля. На 20 омских кладбищах ведутся работы по санитарной очистке. Все 32 бесплатных туалета на кладбищах отремонтированы и приведены в порядок, сообщает пресс-служба администрации города. Более того, в этом году будет оборудован ещё один стационарный туалет, а в Родительский день будут работать 92 мобильные кабинки.

Санитарная очистка городских кладбищ началась в середине марта с наступлением первых тёплых дней, - рассказал первый заместитель мэра Омска, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов. - В случае необходимости для своевременного вывоза мусора с кладбищ будет привлечена техника сторонних организаций. Территория погостов убирается по мере схода снега и подсыхания грунта, работы ведутся ежедневно. Помимо этого будет организована покраска скамеек, бордюров, указателей аллей, бункеров и контейнеров для сбора мусора, проведён косметический ремонт домиков смотрителей.

Комбинатом специальных услуг оборудованы 19 бункеров и 368 контейнеров для сбора мусора. На кладбищах омичи смогут за пять рублей приобрести мусорные пакеты, бесплатно получить шанцевый инструмент и песок для реставрации могил.