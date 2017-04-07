Два пьяных омича забрались в чужую квартиру и пригрозили взорвать её
Общество  •   7 апреля 2017, 12:30  •  печать

Два пьяных омича забрались в чужую квартиру и пригрозили взорвать её

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Сотрудники омского управления Росгвардии задержали двух мужчин, которые забрались в чужую квартиру и выгнали из неё хозяев, угрожая устроить взрыв. 

Хозяйка жилья приехала навестить своего сына, проживающего в квартире на ул. Челюскинцев, но попасть в помещение так и не смогла. Открыв дверь, она увидела двух нетрезвых мужчин и распечатанные на столе бутылки с алкоголем. Омичка решила выгнать незваных гостей, но те вытолкнули её за дверь, заявив, что взорвут квартиру, если она не оставит их в покое. Женщина решила обратиться за помощью в правоохранительные органы.

- Получив информацию о происшествии, по указанному адресу выехала группа задержания вневедомственной охраны, -  рассказали в пресс-службе омского управления Росгвардии. - Во избежание аварийной ситуации при возможной утечке газа на место была вызвана городская газовая служба. Также сотрудники вневедомственной охраны вызвали представителей МЧС для вскрытия жилого помещения и выдворения правонарушителей.

Незваные гости в итоге были задержаны. Впоследствии выяснилось, что они раньше неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В отделе полиции, куда доставили задержанных, стало известно, что мужчины являются знакомыми сына хозяйки квартиры, и в жилое помещение они попали с его позволения.

По данному факту сейчас проводится проверка.

Теги  •  #взрыв #задержание #Росгвардия #угроза

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Комментарии
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Роман Орехов  •  7 апреля 2017, 13:42

Если бы алкоголь направлял на правильные поступки сколько бы добрых дел совершалось ежедневно, но увы только такая хроника

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