Свободные места на "Тотальный диктант" остались только в ОмГУ и школах

Участники добровольной акции по проверке грамотности заняли почти все места за день до проведения диктанта.

"Тотальный диктант" состоится на 110 открытых и закрытых площадках Омска и почти всех районах области. Большинство из них уже заполнены, однако шанс попасть на акцию ещё есть.

Места остались преимущественно на самых крупных площадках, к примеру, в ОмГУ. В первом корпусе госуниверситета можно попасть к дикторам вице-губернатору Владимиру Компанейщикову и актёру, режиссёру Рахату Шуакбаеву. Открыта регистрация в ОмГПУ (здесь проверить свои знания могут иностранцы, изучающие русский язык) и городских школах, расположенных в отдалённых районах Омска.

Добавим, что на крупных площадках каждый год предусматриваются резервные места. Регистрация участников диктанта ведётся на сайте проекта. Акция начнётся 8 апреля в 14:00.