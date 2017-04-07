Ко Дню Победы мэрия Омска отремонтирует дороги, названые в честь героев войны
Общество  •   7 апреля 2017, 11:02, последнее обновление 7 апреля 2017, 12:10  •  печать

Ко Дню Победы мэрия Омска отремонтирует дороги, названые в честь героев войны

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В Омске приведут в порядок 15 дорог в Центральном округе.

В преддверии празднования 72-й годовщины со Дня Победы специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства отремонтируют дороги в Центральном округе, названные именами героев Великой Отечественной войны. Всего мэрия собирается привести в порядок 15 улиц. В их числе улицы Воронкова, Завертяева, Щербанёва, Жукова, Иванишко, Бударина, Добровольского и другие.

В апреле и мае перед празднованием Дня Победы будет проведено обследование технического состояние дорог. В случае необходимости их отремонтируют и благоустроят. Также приведут в порядок подъездные дороги к памятникам маршалу Жукову, генералу Карбышеву, матери Ларионовой и к бульвару Победы.

- Хочу подчеркнуть, что в 2017 году за счёт бюджетных средств запланирован капитальный ремонт дорожного покрытия на шести улицах Центрального округа общей площадью 92 000 квадратных метров. Это дороги по улицам 33-я Северная, 2-я Восточная, Госпитальная, 4-я Челюскинцев, 25-я Северная и 22-го Партсъезда, - добавил первый заместитель главы администрации Центрального округа Сергей Ковыршин.

Кроме того, в этом году построят и отремонтируют тротуары на 14 объектах и подъезды к многоквартирным домам на 25 объектах.

Теги  •  #День Победы #дороги #ремонт

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