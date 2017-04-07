В Омской области осудили женщину, бросившую босого сына на морозе
Общество  •   7 апреля 2017, 10:55, последнее обновление 7 апреля 2017, 11:56  •  печать

В Омской области осудили женщину, бросившую босого сына на морозе

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Наказанием за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и умышленное причинение лёгкого вреда здоровью станет штраф. 

Накануне, 6 апреля, Муромцевский районный суд вынес приговор 38-летней жительнице райцентра, которая в нетрезвом состоянии избила своего 14-летнего сына кочергой, а затем выставила его в неотапливаемую веранду без обуви и верхней одежды. Ребёнок провёл на холоде целый час. Неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы его не увидела проходящая мимо соседка. Женщина оставила мальчика ночевать у себя дома, а на следующий день отвезла его в больницу. Там подростку диагностировали обморожение пальцев ног.

- Муромцевский районный суд Омской области назначил матери подростка наказание в виде штрафа в размере 18 тыс. руб., - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Вину в совершении преступлений женщина признала полностью.Приговор в законную силу не вступил, прокуратура Муромцевского района Омской области решает вопрос о его оспаривании в связи с мягкостью назначенного наказания.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела надзорные органы внесли представления председателю территориальной Комиссии по делам несовершеннолетних, а также начальнику ОМВД России по Муромцевскому района. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования три должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Что касается подростка, то он сейчас находится в КУ "Петропавловский детский дом". Органами опеки поставлен вопрос об ограничении его матери в родительских правах.

Теги  •  #лишение родительских прав #мороз #Муромцевский район #прокуратура #ребенок #суд

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