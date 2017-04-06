Омская мэрия "заработала" почти полмиллиона на владельцах гаражей
Общество  •   6 апреля 2017, 16:55, последнее обновление 6 апреля 2017, 16:58  •  печать

Омская мэрия "заработала" почти полмиллиона на владельцах гаражей

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Городские власти всерьёз занялись владельцами гаражей, установленных на муниципальной земле незаконно. Автолюбителям грозят штрафами и вывозом их недвижимости с чужой территории.

Только в течение первого квартала 2017 года отделом земельного контроля администрации Октябрьского округа предъявлено 434 требования о возмещении стоимости неосновательного обогащения при использовании земельных участков без правоустанавливающих документов под размещение капитальных гаражей. Почти 200 владельцев заплатили за пользование землей. Деньги перечислили и гаражно-строительные кооперативы. В бюджет поступило 460 тыс. руб.

- Первоначально, к юридическим или физическим лицам, использующим землю под размещение гаражей без необходимых документов, предъявляется требование с приложением квитанции об оплате, - поясняет исполняющий обязанности начальника отдела земельного контроля администрации Октябрьского округа Александр Гололобов. - Если требование не выполнено, наши специалисты формируют необходимый пакет документов для передачи его в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Омской области. Нарушителям грозит штраф.

Собственники гаражей должны либо оформить землю под ними, либо убрать их с муниципальной территории.

Теги  •  #гараж #земельный участок #снос

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