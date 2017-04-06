Строителям казарм в посёлке Светлом не отдали зарплату
Общество  •   6 апреля 2017, 17:16, последнее обновление 6 апреля 2017, 21:39  •  печать

Строителям казарм в посёлке Светлом не отдали зарплату

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Своих заработанных денег не увидели рабочие, нанятые "Спецстроем". Ликвидацию предприятия сейчас проводит Министерство обороны.

Рабочие возводили казармы 242-го учебного центра ВДВ вместо тех, что снесли после трагедии 2015 года. Как говорят строители, проблем с выплатами не было до января этого года, потом начались задержки, а обещанную премию и вовсе не дали. Зарплату не получили около 80 человек, общий долг перед ними составляет примерно 2 млн руб. Рабочие написали заявление в прокуратуру и намерены судиться в случае, если зарплату им не выдадут. Несколько человек и вовсе уволились, не дожидаясь своих премий. 

Начальник участка заявил телеканалу "Продвижение", что оставшиеся деньги выплатят 15 апреля, а задержка связана с кадровыми перестановками в Москве. Однако в подразделении "Спецстроя России" заявили, что вообще не в курсе ситуации. 

О ликвидации Федерального агентства по специальному строительству ("Спецстрой") стало известно в конце прошлой осени. Такое решение было принято после трагедии в Светлом: в результате обрушения казармы 242-го учебного центра ВДВ в июле 2015 года погибли 24 молодых призывника. Основной причиной случившегося назвали нарушения при строительстве и реконструкции жилого здания, проводившейся за несколько лет до трагедии.

Подробности смотрите в выпуске программы "Новости Здесь. Омск" в пятницу, 7 апреля, в 20:00 на телеканале "Продвижение".

Теги  •  #242-й учебный центр ВДВ #долг по зарплате #поселок Светлый #строительство

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