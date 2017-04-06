Омский застройщик Рафик Сафарян захотел доделать проблемный дом на улице Мишина

Сегодня, 6 апреля, у дверей областного правительства состоялся очередной пикет участников долевого строительства дома № 8 на ул. Мишина, который возводится по заказу правительственной структуры - Агентства жилищного строительства. Дольщиков возмутило, что чиновники долгое время не могут найти нового подрядчика, который достроит дом. Два месяца назад на таком же пикете чиновники обещали, что в марте на объекте уже начнутся работы, но этого так и не случилось, поскольку объявленный аукцион был признан несостоявшимся, так как на участие в нём не подала заявку ни одна компания. В конце марта на сайте госзакупок появился запрос предложений. На него, как рассказал сегодня директор АЖС Геннадий Рабанин, подала заявку компания известного омского застройщика Рафика Сафаряна - "Сибцентрстрой". Если комиссия не найдёт никаких ошибок в документах, то, скорее всего, именно она будет достраивать проблемный дом.

- Мы всегда правительству помогаем. Не первый дом уже такой. Но решения комиссии пока нет. Если выйдем на объект, тогда можно будет говорить о каких-то сроках и давать комментарии. Пусть правительство определится, будем ли мы заниматься этим домом, - сообщил в ходе телефонного разговора с корреспондентом "Омск Здесь" главный инженер компании "Сибцентрстрой" Анатолий Бердышев.

По словам Геннадия Рабанина, итоговый протокол, который подтвердит заявку подрядчика, может быть опубликован уже сегодня. Если это произойдёт, договор с "Сибцентрстроем" подпишут 13-14 апреля. То есть теоретически уже на следующей неделе на объекте могут начаться работы. Дольщики, правда, уже не верят, что это когда-нибудь произойдёт.

- Правительство нас просто обмануло! - негодует участник долевого строительства Сергей Черкасов. - Обещают нам постоянно, но ничего не меняется. Дом наш уже растаскивают по частям. Батареи стояли в квартирах, сейчас их уже нет.

Напомним, омичи должны были заселиться в свои квартиры ещё в 2014 году, однако строительство оказалось заморожено из-за того, что часть денег пропала. В отношении бывшего директора Агентства жилищного строительства Андрея Котова было возбуждено уголовное дело. Его подозревают в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, он перечислил компании "Спецэлектромонтаж", строившей дом на ул. Мишина, все предусмотренные договором деньги, хотя часть работ ещё не была завершена. Также сейчас расследуется уголовное дело и в отношении неустановленных лиц ООО "Спецэлектромонтаж", которых заподозрили в хищении 28 млн рублей при строительстве этого дома.