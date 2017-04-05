В Омск не пустили 200 кг сыра без документов
Общество  •   5 апреля 2017, 16:12  •  печать

В Омск не пустили 200 кг сыра без документов

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В Омске в ППУ "Черлакский" задержали автомобиль, перевозивший сыр без упаковки и маркировки.

2 апреля специалисты ветеринарной службы омского Россельхознадзора задержали автомобиль в ППУ "Черлакский". Согласно информации Пограничного управления ФСБ России по Омской области, в нём перевозилось 200 кг сыра, у которого отсутствовала упаковка и маркировочные ярлыки. По словам водителя, груз ехал в Омск из Павлодара.

После осмотра машины, груза и анализа документов было установлено, что сыр перевозили без ветеринарного сертификата Таможенного союза. Задержанный груз запретили ввозить в РФ, поэтому его поместили на временное хранение без права использования. Нелегального перевозчика привлекли к административной ответственности.

Теги  •  #нелегальная деятельность #Россельхознадзор #сыр

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