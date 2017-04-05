В Омск не пустили 200 кг сыра без документов

В Омске в ППУ "Черлакский" задержали автомобиль, перевозивший сыр без упаковки и маркировки.

2 апреля специалисты ветеринарной службы омского Россельхознадзора задержали автомобиль в ППУ "Черлакский". Согласно информации Пограничного управления ФСБ России по Омской области, в нём перевозилось 200 кг сыра, у которого отсутствовала упаковка и маркировочные ярлыки. По словам водителя, груз ехал в Омск из Павлодара.

После осмотра машины, груза и анализа документов было установлено, что сыр перевозили без ветеринарного сертификата Таможенного союза. Задержанный груз запретили ввозить в РФ, поэтому его поместили на временное хранение без права использования. Нелегального перевозчика привлекли к административной ответственности.