Жительницу Омской области заподозрили в избиении взятого под опеку ребёнка

28-летняя жительница Калачинска оформила опеку на своего племянника, а затем начала его избивать.

В 2010 году жительница Калачинска родила мальчика, но решила от него отказаться. Её сестра решила взять малыша себе на воспитание, и для этого оформила опеку над ребёнком. Спустя шесть лет местные власти сообщили в полицию о том, что женщина избивает мальчика, которому на тот момент уже исполнилось шесть лет. В МВД России по Калачинскому району возбудили по данному факту уголовное дело.

- Со временем сельчанка стала злоупотреблять спиртными напитками, семью поставили на учёт как неблагополучную. С лета 2016 года женщина начала строго наказывать приёмного мальчика, применяя физическую силу, - рассказали в пресс-службе омского УМВД. - По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

В полиции отмечают, что в ходе расследования будет дана оценка не только действиям подозреваемой, но и органам опеки и попечительства Калачинского района. За совершение преступления женщине грозит наказание в виде штрафа в размере до 100 тыс. руб. либо лишения свободы на срок до трёх лет.

Что касается мальчика, то он был передан на воспитание в благополучную семью.