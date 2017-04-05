Омский кооператив собирал с омичей деньги на "замороженную" стройку

По инициативе омской прокуратуры в отношении неустановленных лиц ЖСК "Статус" было возбуждено уголовное дело в связи с хищением 33 млн руб. дольщиков.

Число обманутых дольщиков в Омске может увеличиться. Сегодня, 5 апреля, прокуратура Центрального округа сообщила о возбуждении уголовного дела по факту хищения у участников долевого строительства 33 млн руб. Как установили надзорные органы, с 2014 по 2016 год кооператив собирал с граждан деньги на строительство двух многоквартирных домов по улице Успешной и улице Завертяева, хотя соответствующей разрешительной документации не имел. Председатель ЖСК "Статус" впоследствии был привлечён к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тыс. руб.

Проведя повторную проверку, сотрудники контролирующих органов установили, что кооператив продолжает привлекать денежные средства омичей по договорам паевого взноса. При этом фактически строительные работы на объектах не велись, а сроки их сдачи эксплуатацию были нарушены. Прокуроры обратились в суд, который в итоге запретил ЖСК "Статус" собирать деньги с омичей. Кроме того, подозрительной деятельностью кооператива заинтересовались следователи.

- По направленным прокуратурой материалам следственные органы в отношении неустановленных лиц из числа руководителей ЖСК "Статус" возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество, совершённое в особо крупном размере", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Ход расследования поставлен на контроль.

Что касается домов, то их строительство, благодаря принятым прокуратурой мерам, было возобновлено.

Получить оперативный комментарий в самом кооперативе не удалось, поскольку на звонок корреспондента "Омск Здесь" никто не ответил.