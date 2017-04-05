Волонтёры собирают средства на строительство первого в Омске приюта для кошек
Общество  •   5 апреля 2017, 14:28, последнее обновление 5 апреля 2017, 15:17  •  печать

Волонтёры собирают средства на строительство первого в Омске приюта для кошек

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Городские зоозащитники запустили краудфандиговый проект "Кошкин дом". Волонтёры хотят построить просторное помещение для брошенных животных.

Проектом занимается благотворительный фонд помощи животным "Омские хвостики". Волонтёры несколько лет назад открыли приют с таким же названием, где сейчас обитают 132 животных. Теперь фонд хочет открыть специализированное помещение для лечения и содержания кошек.

"У каждого животного будет своя лежанка, миски и лоток. В этих комнатах будет достаточно домиков, когтеточек и игрушек. А главное, будет свобода! Ведь сейчас животные содержатся в клетках, в стенах стационара. Дети, которые приезжают к нам в гости с родителями, теперь тоже смогут наблюдать или играть с котиками. А на место тех, кто уже прошёл все обработки, лечение и ждёт своего хозяина, поступят те, кому оно очень нужно", - говорят в фонде.

"Кошкин дом" откроется на втором этаже здания приюта "Омские хвостики". Это будет помещение из четырёх комнат на 60 животных. Волонтёры смогли поставить стены и постелить пол, однако на проведение электричества и водопровода, установку вентиляции и лестницы, оплату материалов и строительных работ необходимы деньги.

Сбор средств начат на краудфандинговой платформе planeta.ru. В течение полутора месяцев необходимо собрать в общей сложности 270 тысяч рублей, из них на данный момент перечислено 30 тысяч. Все благотворители получат подарки.

Теги  •  #кошка #приют

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Комментарии
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Владимир Семенов  •  5 апреля 2017, 15:02

Отличная задумка! Возможно, при помощи такого нестандартного привлечения средств удастся улучшить жизнь кошек.

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