Мэрия Омска не справляется с перевозчиками-нелегалами

Доклад директора департамента транспорта мэрии Алексея Мартыненко заслушали на сегодняшнем заседании профильного комитета Городского совета. Он сообщил, что рейды по определению нелегальных перевозчиков проводятся ежедневно, в том числе по выходным. За три месяца 2017 года в отношении частных перевозчиков составлено 472 протокола об административных правонарушениях. Из них только 71 протокол за отсутствие у водителя транспортной карты маршрута.
- Следует признать, что достичь ожидаемого результата по исключению работы на маршрутах нелегальных транспортных средств в полном объёме не удалось. Перевозчики в судебном порядке обжалуют действия администрации Омска по отмене маршрутов и расторжению договоров. Отмечу, что решением Центрального районного суда и Арбитражного суда действия департамента признаны законными и обоснованными, - сообщил Мартыненко.
Напомним, оптимизация работы общественного транспорта Омска началась в этом году с отмены 28 дублирующих маршрутов и отказа от четырёхсот маломестных "Газелей". К осени петербургские специалисты разработают новую маршрутную сеть города. Цель всех изменений - снизить себестоимость пассажироперевозок и остановить ежегодный рост стоимости проезда.
Если резко увеличить число "законных" машин, нелегалы просто "отомрут". Но это слишком сложно и дорого, гораздо проще мешать людям работать...
Странная ситуация, как будто маршрутки по воздуху летают и их остановить нельзя, может людей не хватает, на дороги вывести, так ГИБДД есть