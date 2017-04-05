Мэрия Омска не справляется с перевозчиками-нелегалами

На городских дорогах осталось множество маршрутных такси, которые в этом году потеряли право работать. В дептранспорта констатируют, что изменить ситуацию кардинально пока не могут.

Доклад директора департамента транспорта мэрии Алексея Мартыненко заслушали на сегодняшнем заседании профильного комитета Городского совета. Он сообщил, что рейды по определению нелегальных перевозчиков проводятся ежедневно, в том числе по выходным. За три месяца 2017 года в отношении частных перевозчиков составлено 472 протокола об административных правонарушениях. Из них только 71 протокол за отсутствие у водителя транспортной карты маршрута.

- Следует признать, что достичь ожидаемого результата по исключению работы на маршрутах нелегальных транспортных средств в полном объёме не удалось. Перевозчики в судебном порядке обжалуют действия администрации Омска по отмене маршрутов и расторжению договоров. Отмечу, что решением Центрального районного суда и Арбитражного суда действия департамента признаны законными и обоснованными, - сообщил Мартыненко.

Напомним, оптимизация работы общественного транспорта Омска началась в этом году с отмены 28 дублирующих маршрутов и отказа от четырёхсот маломестных "Газелей". К осени петербургские специалисты разработают новую маршрутную сеть города. Цель всех изменений - снизить себестоимость пассажироперевозок и остановить ежегодный рост стоимости проезда.