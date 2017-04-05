НАК опроверг слухи о подготовке терактов в городах РФ

После взрыва в метро Санкт-Петербурга социальные сети заполонили сообщения о том, что серии терактов готовятся в других городах России. Национальный антитеррористический комитет опроверг эту информацию.

Источником волнения стала фотография листа бумаги, где говорится, что некий источник в ФСБ сообщил о готовящихся терактах в городах РФ. Жителей страны призвали не создавать толпу на улице, не посещать торговые центры, развлекательные комплексы и гипермаркеты. Паника охватила социальные сети. В Омске пользователи социальных сетей начали переправлять друг другу это "предупреждение", призывая сообщить о нём всем родным и близким.

Волнение успокоил Национальный антитеррористический комитет, распространивший сообщение, в котором говорится, что появившаяся в социальных сетях информация является недостоверной.

- Информационный центр Национального антитеррористического комитета от имени руководства НАК заявляет: появившаяся в ряде СМИ и социальных сетях информация со ссылками на неназванные источники в органах безопасности о якобы готовящихся в ряде городов России терактах является недостоверной, - сообщается на сайте ФСБ. - Информационный центр НАК обращает внимание на то, что по данному вопросу единственно достоверными и точными сообщениями от имени органов безопасности являются официальные сообщения Центра общественных связей ФСБ России и Информационного центра Национального антитеррористического комитета. НАК напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников о якобы готовящихся террористических актах

Как выяснил "Омск Здесь", фотография листовки, в которой граждан "предупреждают" о подготовке терактов в российских городах, появилась в интернете задолго до взрыва в санкт-петербургском метро. В "Твиттере" можно найти сообщения с этим фото, датированные сентябрём 2016 года, во "ВКонтакте" - ноябрём 2015.

Напомним, 3 апреля, на перегоне санкт-петербургского метрополитена между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошёл взрыв. По последним данным, жертвами стали 14 человек, ещё 51 значится в списке пострадавших. Впоследствии власти официально признали взрыв террористическим актом. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Позавчера в российских городах прошли акции памяти жертв теракта в Санкт-Петербурге. В Омске на Соборной площади был установлен баннер с надписью "Скорбим. Санкт-Петербург 03.04.2017", у которого горожане возложили цветы.