Омичи заметили на Левом берегу "ниндзя в трусах"
Общество  •   5 апреля 2017, 12:02, последнее обновление 5 апреля 2017, 12:53  •  печать

Омичи заметили на Левом берегу "ниндзя в трусах"

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Боксирующего на перекрёстке мужчину в маске и трусах сняли омичи на мобильный телефон.

Ролик "Вот так тренируются ниндзя" появился накануне в паблике "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте". В кадре можно увидеть мужчину в маске и трусах с "огненным" рисунком, который, стоя у светофора, боксирует с виртуальным противником. "Бой" продолжался около 20 секунд, затем загорелся сигнал, разрешающий пешеходам переходить проезжую часть, и "ниндзя" побежал по своим делам, поприветствовав водителей взмахом руки.

 

В комментариях к видеозаписи омичи рассказали, что мужчина в необычном костюме появляется на Левом берегу довольно часто. По словам жителей, "ниндзя" занимается спортом, и пробежки в таком виде для него являются привычным делом. Также омичи отмечают, что полуголым спортсмен бегает только зимой, летом, наоборот, он одевается тепло.

Теги  •  #видео #Левобережье #спортсмен

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