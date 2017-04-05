Омичи заметили на Левом берегу "ниндзя в трусах"

Ролик "Вот так тренируются ниндзя" появился накануне в паблике "Аварийный Омск" в социальной сети "ВКонтакте". В кадре можно увидеть мужчину в маске и трусах с "огненным" рисунком, который, стоя у светофора, боксирует с виртуальным противником. "Бой" продолжался около 20 секунд, затем загорелся сигнал, разрешающий пешеходам переходить проезжую часть, и "ниндзя" побежал по своим делам, поприветствовав водителей взмахом руки.

В комментариях к видеозаписи омичи рассказали, что мужчина в необычном костюме появляется на Левом берегу довольно часто. По словам жителей, "ниндзя" занимается спортом, и пробежки в таком виде для него являются привычным делом. Также омичи отмечают, что полуголым спортсмен бегает только зимой, летом, наоборот, он одевается тепло.