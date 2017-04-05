В Омске будут судить врача, за деньги отправлявшего омичей на больничный

Сотрудницу Лузинской участковой больницы подозревают в получении взятки и служебном подлоге. Следователи считают, что с октября по ноябрь 2016 года она получила от пяти неболеющих граждан материальное вознаграждение за выдачу им листов о нетрудоспособности. В общей сумме женщина получила семь тыс. руб. Теперь ей предстоит ответить за свои действия в суде.

- Вину в совершении преступления врач признала в полном объёме, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Возбуждённое в отношении неё уголовное дело будет рассматривать Омский районный суд.