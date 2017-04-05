В Омске будут судить врача, за деньги отправлявшего омичей на больничный
Общество  •   5 апреля 2017, 11:25, последнее обновление 5 апреля 2017, 11:28  •  печать

В Омске будут судить врача, за деньги отправлявшего омичей на больничный

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбуждённому в отношении 49-летнего омского врача.

Сотрудницу Лузинской участковой больницы подозревают в получении взятки и служебном подлоге. Следователи считают, что с октября по ноябрь 2016 года она получила от пяти неболеющих граждан материальное вознаграждение за выдачу им листов о нетрудоспособности. В общей сумме женщина получила семь тыс. руб. Теперь ей предстоит ответить за свои действия в суде.

- Вину в совершении преступления врач признала в полном объёме, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Возбуждённое в отношении неё уголовное дело будет рассматривать Омский районный суд.

Теги  •  #больничный #врач #прокуратура #суд

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