В Омской области за 75 млн рублей построят спецприёмник

Региональное УМВД ищет подрядчика для строительства изолятора временного содержания и спецприёмника для омичей, приговорённых к административному аресту. Объект, который обойдётся бюджету в 75 млн руб., построят в Тарском районе.

На портале госзакупок размещён аукцион на строительство специальных учреждений полиции. В данном случае речь идёт об изоляторе временного содержания и спецприёмнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке. Закупку разместило УМВД России по Омской области.

Спецприёмник должен появиться в Тарском районе к 1 сентября 2019 года. Из федерального бюджета на эти цели планируется выделить 75 млн руб. Сейчас в городе для содержания "административников", которым по приговору суда назначен административный арест, есть лишь один спецприемник, расположившийся на ул. Красный Пахарь и находящийся в ведении полиции. Необходимость строительства нового именно этим и вызвана. У правоохранительных органов не будет нужды свозить таких омичей в город со всей области.