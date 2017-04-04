Омичи жалобами добилась закрытия круглосуточного алкогольного магазина

Жителям городка Нефтяников удалось добиться закрытия торговой точки, которая в нарушение закона продавала по ночам спиртные напитки.

О регулировании рынка алкогольной продукции говорили сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Специалисты заявили, что одна из проблем здесь - формальный перевод магазинов в разряд пунктов общественного питания. Это позволяет торговать спиртными напитками круглосуточно, а не только в разрешённое время. Однако способы борьбы с такими предприимчивыми бизнесменами есть.

Последний случай - магазин "Алкоголь 24". Была масса нареканий к их работе. В итоге один магазин в городке Нефтяников закрыт. Жители "додолбили", и руководство магазина приняло решение закрыть магазин и продать собственность, - рассказал замдиректора департамента городской экономической политики мэрии Михаил Щелконогов.

Сообщать о фактах нелегальной продажи алкоголя можно по телефону доверия омского УМВД 79-33-04.