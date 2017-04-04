В Омске малоимущие семьи попали в "мастерскую красоты"

В Омске Городской центр социальной поддержки населения организовал бесплатную акцию парикмахерских услуг для омичей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Шестеро лучших студентов Омского технологического колледжа стали парикмахерами "Мастерской красоты".

- Нашему учреждению в этом году исполняется 20 лет. Мы предоставляем различные меры социальной поддержки, оказываем помощь гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также ищем новые формы и методы оказания адресной помощи, - рассказала директор Городского центра социальной поддержки населения Елена Дзюба. - Люди, испытывающие материальные трудности, вынуждены отказывать себе в простом и естественном желании выглядеть красиво и привлекательно. Это и стало посылом для организации нами новой благотворительной акции, которая, как и ожидалось, оказалась востребованной среди омичей. А для выпускников Омского технологического колледжа - это дополнительная практическая площадка для успешного освоения профессии. Вот почему было принято совместное решение сделать акцию "Мастерская красоты" регулярной.

По информации департамента общественных отношений и социальной политики мэрии, акция продлилась в течение двух дней. Услугами бесплатных парикмахеров воспользовались омичи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, горожане из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, пенсионеры и инвалиды.