Каждая четвёртая смерть на дорогах Омской области происходит по вине пьяного водителя
Общество  •   4 апреля 2017, 14:20, последнее обновление 4 апреля 2017, 15:28  •  печать

Каждая четвёртая смерть на дорогах Омской области происходит по вине пьяного водителя

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В прошлом году в регионе увеличилось число ДТП с участием нетрезвых водителей.

На сегодняшней презентации проекта "Автотрезвость" управление ГИБДД по Омской области представило статистику по ДТП за 2016 год. В прошлом году на территории региона было зарегистрировано 2635 аварий, в которых погибло 168 человек и было ранено 3565. 10 % от общего числа ДТП произошли с участием нетрезвых водителей. Каждая четвёртая смерть на дорогах региона происходит по вине водителя, севшего пьяным за руль.

Думаю, что реализация общественного проекта "Автотрезвость" поможет нам снизить эти показатели, - заявил начальник УГИБДД по Омской области Сергей Картавенко.

20 омских автошкол получат в рамках проекта "Автотрезвость" новый тренажёр - "пьяные" очки. В них начинающие водители смогут почувствовать себя на месте человека, севшего за руль в состоянии опьянения. Авторы проекты и эксперты считают, что подобные меры должны оказаться более эффективными, чем запреты и штрафы.

Теги  •  #ГИБДД #пьяный водитель

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Комментарии
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Таня Шапран  •  4 апреля 2017, 16:39

Дай Бог, дабы эта "Автотрезвость" дала результат положительный. Водительские права отбирать у севших за руль "подшофе" нужно.

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