Каждая четвёртая смерть на дорогах Омской области происходит по вине пьяного водителя

В прошлом году в регионе увеличилось число ДТП с участием нетрезвых водителей.

На сегодняшней презентации проекта "Автотрезвость" управление ГИБДД по Омской области представило статистику по ДТП за 2016 год. В прошлом году на территории региона было зарегистрировано 2635 аварий, в которых погибло 168 человек и было ранено 3565. 10 % от общего числа ДТП произошли с участием нетрезвых водителей. Каждая четвёртая смерть на дорогах региона происходит по вине водителя, севшего пьяным за руль.

Думаю, что реализация общественного проекта "Автотрезвость" поможет нам снизить эти показатели, - заявил начальник УГИБДД по Омской области Сергей Картавенко.

20 омских автошкол получат в рамках проекта "Автотрезвость" новый тренажёр - "пьяные" очки. В них начинающие водители смогут почувствовать себя на месте человека, севшего за руль в состоянии опьянения. Авторы проекты и эксперты считают, что подобные меры должны оказаться более эффективными, чем запреты и штрафы.