Омские водители примерят "пьяные" очки
Общество  •   4 апреля 2017, 13:27  •  печать

Омские водители примерят "пьяные" очки

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В городе запустили федеральный социальный проект "Автотрезвость", направленный на снижение числа аварий с участием нетрезвых водителей. В омских автошколах появятся новые тренажёры, использующие виртуальную реальность.

В омских автошколах начинающие водители смогут оценить, что такое вождение в нетрезвом виде. В рамках проекта "Автотрезвость" ученики смогут попробовать специальное приложение для очков виртуальной реальности, с помощью которого можно почувствовать себя на месте пьяного водителя. Ученики поймут, как непросто в состоянии алкогольного опьянения пройти по прямой линии, правильно оценить расстояние или вставить ключ в зажигание.

Международный проект "Автотрезвость" пришёл в Россию в 2013 году, - рассказала координатор проекта Маргарита Плотникова. - Сегодня к нему присоединяются более 20 омских автошкол. В регионе появятся билборды с символикой проекта. ГИБДД делает большую работу, но мы действуем на опережение.

Омские автошколы получат новомодный гаджет, в котором ученики смогут почувствовать себя на месте пьяного водителя и убедиться в опасности его действий. Организаторы однако предупреждают, что "пьяные" очки не игрушка. Тренажёр можно использовать не более пяти-семи минут. Затем глаза и мозг человека начинают привыкать, что может привести к головокружению и тошноте.

Председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Фабрициус призвал ужесточить наказание за пьяное вождение: "Мы понимаем, что только информационная составляющая может заставить водителя не садиться пьяным за руль. Они должны понимать, к каким последствиям это может привести". По словам Фабрициуса, сделать водителя ответственным может лишение прав за вождение в нетрезвом виде на срок от трёх до пяти лет.

Ректор СибАДИ Александр Жигадло обратил внимание на то, что проект "Автотрезвость" МАДИ (Московский автодорожный институт) направлен не на запрещение, а на "вовлечение водителей в борьбу с пьяным вождением".

Теги  •  #автошкола #пьяный водитель

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Комментарии
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Виктор Квадрант  •  4 апреля 2017, 13:34

Любопытное нововведение. Возможно, такой опыт действительно в будущем удержит кого-то от вождения в нетрезвом виде.

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