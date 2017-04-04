Омскую управляющую компанию "Берег" оштрафовали за неубранный снег

За снег, от которого управляющая организация не очистила придомовую территорию, она заплатит 25 тыс. руб.

По обращению собственников многоквартирного дома по улице Туполева, 4/1, сотрудники Государственной жилищной инспекции Омской области провели проверку деятельности УК "Берег". Выяснилось, компания не убирает снег с придомовой территории, что является нарушением правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда. Управляющая организация оштрафована на 25 тыс. руб.

По сообщению Госжилинспекции, за три месяца 2017 года проведено более 1300 проверок, найдено 500 различных нарушений, касающихся норм уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами, правил управления многоквартирными домами. Выписано штрафов почти на 4 млрд руб.