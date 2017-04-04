Омские приставы выдворили из страны колумбийца-каскадёра

23-летний гражданин Республики Колумбия Себастьян С. работал каскадёром в одном из московских цирков. В свободное от гастролей время он жил в Омске со своей девушкой. Вернувшись в город из очередного тура в Монголию, иностранец не продлил рабочую визу, действие которой заканчивалось 15 марта.

Несмотря на то, что цирковой артист пришёл в миграционную службу сам, Кировский районный суд оштрафовал его на две тысячи рублей и постановил выдворить из страны. Мигранта поместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области, а затем отправили из Омска в Москву. Накануне Себастьян С. прибыл в московский аэропорт "Шереметьево", а вечером доставлен на родину.

В пресс-службе УФССП отметили, что в 2017 году число выдворяемых нелегалов возросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.