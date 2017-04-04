Омские приставы выдворили из страны колумбийца-каскадёра
Общество  •   4 апреля 2017, 12:50, последнее обновление 4 апреля 2017, 12:50  •  печать

Омские приставы выдворили из страны колумбийца-каскадёра

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23-летний гражданин Колумбии Себастьян С. не продлил рабочую визу, поэтому судебные приставы выдворили его из России.

23-летний гражданин Республики Колумбия Себастьян С. работал каскадёром в одном из московских цирков. В свободное от гастролей время он жил в Омске со своей девушкой. Вернувшись в город из очередного тура в Монголию, иностранец не продлил рабочую визу, действие которой заканчивалось 15 марта.

Несмотря на то, что цирковой артист пришёл в миграционную службу сам, Кировский районный суд оштрафовал его на две тысячи рублей и постановил выдворить из страны. Мигранта поместили в центр временного содержания иностранных граждан УМВД России по Омской области, а затем отправили из Омска в Москву. Накануне Себастьян С. прибыл в московский аэропорт "Шереметьево", а вечером доставлен на родину.

В пресс-службе УФССП отметили, что в 2017 году число выдворяемых нелегалов возросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Теги  •  #мигрант #УФССП #цирк

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