В мэрии Омска негативно оценивают возврат ночной торговли алкоголем

О новых правилах розничной продажи алкогольной продукции, вступивших в силу 31 марта, говорили сегодня в Международном пресс-центре "МКР-Медиа". Законодатели сняли ряд ограничений, в частности теперь можно продавать спиртное во время спортивных мероприятий, за исключением детских турниров. Вернулась ночная торговля спиртными напитками в магазинах, расположенных на первых этажах жилых домов, и в уличных киосках. В мэрии Омска эти послабления не приветствуют, так как они перечёркивают усилия по снижению потребления спиртного.

На протяжении пяти лет Законодательное собрание региона вводило различные ограничения, учитывая мнение жителей Омска и предпринимателей. А теперь все они отменены. Негативная ситуация, с которой мы боролись, возвращается, - прокомментировал замдиректора департамента городской экономической политики мэрии Михаил Щелконогов.

Михаил Щелконогов

По данным полиции, число выявленных нарушений в сфере торговли алкоголем растёт. Однако ночная продажа спиртных напитков может негативно отразиться на статистике неэкономических преступлений.

По итогам 2016 года доля преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения, в Омской области составила 32,4 %, по России - 37 %, по Сибирскому федеральному округу - 43,8 %. У нас самый низкий процент, и есть тенденция его снижения с каждым годом. Ни для кого не секрет, что в состоянии опьянения совершается большинство бытовых преступлений, - рассказал замначальника управления организации охраны общественного порядка УМВД России по Омской области Виталий Пасько.

Виталий Пасько, Ирина Попова и Михаил Щелконогов

К торгующим алкоголем магазинам будут предъявляться более жёсткие лицензионные требования. "Те, кто хочет работать в сфере общественного питания и торговать алкоголем, должны получить новую лицензию и оплатить государственную пошлину. Второе - контрольно-кассовая техника раньше применялась только в городе, а теперь она должна быть установлена и в сельских районах", - пояснила начальник отдела лицензирования в министерстве экономики Омской области Ирина Попова.

Михаил Щелконогов предполагает, что алкогольное законодательство может быть вновь ужесточено в течение года. Так, письмо с соответствующими предложениями передано депутату Госдумы, экс-мэру Омска Виктору Шрейдеру.