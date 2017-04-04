В Омске из-за снегопада произошло более 20 ДТП
Общество  •   4 апреля 2017, 11:40  •  печать

В Омске из-за снегопада произошло более 20 ДТП

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Госавтоинспекция призывает омичей быть внимательнее на дорогах из-за прошедшего ночью снегопада. Только в утренние часы в Омске произошло более 20 аварий.

На территории Омской области из-за снега, гололёда и порывистого ветра изменились дорожные условия. ГИБДД обратилась к омичам с просьбой быть внимательнее на проезжей части: чтобы избежать ДТП водителям стоит снизить скорость движения и увеличить интервал между автомобилями.

На скользкой дороге хорошее сцепление передних управляемых колёс имеет большое значение для безопасной езды, поэтому необходимо, чтобы на передних колёсах были менее изношенные шины. Не рекомендуется ездить зимой на спущенных шинах: в условиях холода резина под влиянием деформаций легко трескается, - сообщает пресс-служба ГИБДД.

Только за утро в городе уже успели произойти более 20 аварий. К счастью, в них никто не пострадал. Автоинспекторы призывают пешеходов также быть бдительными на дороге, и помнить, что из-за гололёда водитель не всегда может резко остановить автомобиль.

Теги  •  #ГИБДД #гололед #ДТП #погода #снегопад

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Комментарии
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Роман Орехов  •  4 апреля 2017, 12:09

Самое серьезное время для автомобилистов, постоянно перепады температуры, гололед, тут уж держи дистанцию

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Dav1dWebb .  •  4 апреля 2017, 12:02

Ужа, снегопад в апреле! Неудивительно, что произошло сразу столько ДТП, надеюсь, что в ближайшее время погода наладиться а там и летнюю резину можно будет ставить :)

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