Найдено видео с подозреваемым в убийстве двух омичек

Омич Роман Гладков, задержанный по подозрению в убийстве двух женщин, три года назад подстрелил соседа из охотничьего ружья "Сайга".

В группе омской полиции в социальной сети "ВКонтакте" в 2014 году была опубликована видеозапись, на которой омич Роман Гладков рассказывает о стрельбе в своём доме. Как установили полицейские, конфликт возник между его отцом и соседом по площадке. Во время ссоры сосед выстрелил в оппонента из обреза охотничьего ружья. Увидев это, Роман Гладков достал ружьё "Сайга" и произвёл несколько выстрелов в сторону обидчика своего отца. Владелец обреза, ранее судимый за тяжкое преступление, в итоге был госпитализирован в медицинское учреждение.

- Отец открывает входную дверь, и звучит выстрел, - рассказывает в видео Роман Гладков. - Я подбежал, оттолкнул отца и, сняв ружьё с предохранителя, "отбил" два предупредительных выстрела над головой человека, который стрелял. В ответ в мою сторону прозвучал ещё один выстрел. Картечь пошла выше, видимо, стрелок он был неопытный. Ещё бы немного, и головы у меня бы не было. Когда он убежал, я затянул отца назад, затянул Константина, закрыл дверь и крикнул своим, чтобы вызывали полицию.

Напомним, Роман Гладков был задержан накануне по подозрению в убийстве двух женщин - Татьяны Евтушенко и Екатерины Горбуновой. Девушки отмечали свой день рождения в баре DOSKI, но домой в итоге не вернулись. Оперативники выяснили, что рано утром они уехали с неизвестным мужчиной. Впоследствии в гараже отца Романа Гладкова были обнаружены их тела.

Во время допроса подозреваемый пояснил, что увёз женщин к себе домой, где продолжилось застолье. Между мужчиной и гостьями там вспыхнула ссора, в ходе которой и было совершено убийство.