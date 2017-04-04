В Омске начали укладывать асфальт в снег

Омские дорожники принялись укладываться асфальт в снег. Начавшемуся в городе ямочному ремонту помешал обильный снегопад. Омичи в социальных сетях делятся фотографиями озадаченных дорожников.
Весной в Омске вместе со снегом по традиции сошёл и асфальт. В 2017 году на ремонт и строительство дорог в регионе планируется потратить более 7 млрд рублей из дорожного фонда. Город из этих денег получит около 1 млрд рублей.
Советские времена прошли давно, и уже пора головой думать, когда начинать ремонт дорог. Ведь известно всем давно, что асфальт в дождь и в снег укладывать нельзя.
А зачем нарушать традицию, чтобы асфальт сходил вместе со снегом следующей весной его в снег и нужно укладывать весной этой )
Сейчас говорят что придумали технологию, что можно укладывать асфальт и в снег и в дождь. Но я почему то сомневаюсь, что они пользуются такими технологиями.
Дорожникам сказали освоить бюджет в такие-то сроки, вот они и осваивают, хоть в снег, хоть в зной. Ещё с советских времён так заведено.