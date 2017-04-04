В Омске начали укладывать асфальт в снег
Общество  •   4 апреля 2017, 07:55, последнее обновление 4 апреля 2017, 10:43  •  печать

В Омске начали укладывать асфальт в снег

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Первым весенним дорожным работам помешал обильный снегопад.

Омские дорожники принялись укладываться асфальт в снег. Начавшемуся в городе ямочному ремонту помешал обильный снегопад. Омичи в социальных сетях делятся фотографиями озадаченных дорожников.

 

Весной в Омске вместе со снегом по традиции сошёл и асфальт. В 2017 году на ремонт и строительство дорог в регионе планируется потратить более 7 млрд рублей из дорожного фонда. Город из этих денег получит около 1 млрд рублей.

Теги  •  #асфальт #видео #фото #ямочный ремонт

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Комментарии
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Анна Соцкая  •  4 апреля 2017, 09:46

Советские времена прошли давно, и уже пора головой думать, когда начинать ремонт дорог. Ведь известно всем давно, что асфальт в дождь и в снег укладывать нельзя.

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Юрий Александрович  •  4 апреля 2017, 09:38

А зачем нарушать традицию, чтобы асфальт сходил вместе со снегом следующей весной его в снег и нужно укладывать весной этой )

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Татьяна Титова  •  4 апреля 2017, 09:10

Сейчас говорят что придумали технологию, что можно укладывать асфальт и в снег и в дождь. Но я почему то сомневаюсь, что они пользуются такими технологиями.

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Анна Орлова  •  4 апреля 2017, 09:08

Дорожникам сказали освоить бюджет в такие-то сроки, вот они и осваивают, хоть в снег, хоть в зной. Ещё с советских времён так заведено.

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