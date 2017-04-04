В Омске начали укладывать асфальт в снег

Омские дорожники принялись укладываться асфальт в снег. Начавшемуся в городе ямочному ремонту помешал обильный снегопад. Омичи в социальных сетях делятся фотографиями озадаченных дорожников.

Весной в Омске вместе со снегом по традиции сошёл и асфальт. В 2017 году на ремонт и строительство дорог в регионе планируется потратить более 7 млрд рублей из дорожного фонда. Город из этих денег получит около 1 млрд рублей.