В Омске вновь начали искать подрядчика для достройки дома на улице Мишина

На сайте госзакупок появился запрос предложений на выполнение работ по завершению первой очереди строительства проблемного дома, который возводится по заказу правительственной структуры - Агентства жилищного строительства Омской области. Объект строится с привлечением средств дольщиков, его планировалось сдать ещё в 2014 году, но этого не случилось. Чиновники обещали, что омичи смогут заселиться в купленные квартиры к лету 2017 года, но подрядчика, который бы решил достроить дом, пока найти не удалось.

Сейчас облправительство предлагает строительным компаниям 63,7 млн руб. (начальная цена контракта) за завершение работ на объекте. Подрядной организации необходимо будет усилить несущие конструкции, провести электромонтажные работы, оборудовать в некоторых местах водопровод, систему отопления, построить ливневую канализацию и озеленить территорию. Никаких ограничений в определении поставщика нет, за исключением того, что подрядчик будет обязан привлечь к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме 15 % от цены контракта.

Отметим, что правительство Омской области уже не первый раз пытается найти подрядчика для дома № 8 на ул. Мишина. Последний аукцион, итоги которого подводились в середине марта, был признан несостоявшимся, поскольку на участие в нём не было подано ни одной заявки.

Напомним, в отношении бывшего директора Агентства жилищного строительства сейчас расследуется уголовное дело. Его подозревают в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, он перечислил компании "Спецэлектромонтаж", строившей дом на ул. Мишина, все предусмотренные договором деньги, хотя часть работ ещё не была завершена.

Одновременно с этим расследуется уголовное дело и в отношении неустановленных лиц ООО "Спецэлектромонтаж", которых подозревают в хищении 28 млн рублей при строительства дома на ул. Мишина.