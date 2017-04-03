Мэрия: "Христианские и мусульманские боги помогают осушать площадку омского Навруза"

В этом году праздник тюркских и иранских народов пройдёт в парке имени 30-летия ВЛКСМ.

Мэрия Омска готовится к проведению Навруза. Праздник тюркских и иранских народов будет проходить в городе в третий раз. Местом проведения Навруза в этом году выбран парк имени 30-летия ВЛКСМ. Организаторы уверяют, что не допустят, чтобы праздник "утонул", как в прошлом году.

Нам помогают все боги - и христианские, и мусульманские, - рассказал исполняющий обязанности директора департамента культуры Владимир Демченко. - Лужи хорошо вымерзают, а остальное выметается. С асфальта весь лёд убрали на обочину. В субботу ждём хорошую погоду. Если и будут лужи, то маленькие.

Напомним, что в прошлом году губернатор Омской области Виктор Назаров остался недоволен тем, как был организован Навруз на площади у СКК имени Виктора Блинова. Участники и гости праздника вынуждены были ходить по колено в воде.

В этом году Навруз будет отмечаться 8 апреля в парке имени 30-летия ВЛКСМ с 12:00 до 17:00. Это праздник нового года по астрономическому солнечному календарю у иранских и тюркских народов. В Омске рассчитывают собрать самый массовый Навруз в России - 10-12 тыс. человек.