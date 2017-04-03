Для омичей закрыли вход на автовокзале со стороны улицы Степанца

Как сообщает пресс-служба АО "Омскоблавтотранс", из-за требований транспортной безопасности на омском автовокзале оставили всего один вход, расположенный со стороны проспекта Комарова. Дело в том, что подход зданию с улицы Степанца теперь закрыт.

Для омичей, которым не хочется ходить пешком, будет ездить бесплатный автобус, который доставит пассажиров прямо к центральному входу. Отправление общественного транспорта будет происходить от улицы Лукашевича с 10:00 до 18:00. Интервал движения автобуса - 5 минут.