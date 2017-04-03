Для омичей закрыли вход на автовокзале со стороны улицы Степанца 
Общество  •   3 апреля 2017, 16:17, последнее обновление 3 апреля 2017, 17:11  •  печать

Для омичей закрыли вход на автовокзале со стороны улицы Степанца 

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Проход к автовокзалу с улицы Степанца закрыли из-за требований транспортной безопасности.

Как сообщает пресс-служба АО "Омскоблавтотранс", из-за требований транспортной безопасности на омском автовокзале оставили всего один вход, расположенный со стороны проспекта Комарова. Дело в том, что подход зданию с улицы Степанца теперь закрыт.

Для омичей, которым не хочется ходить пешком, будет ездить бесплатный автобус, который доставит пассажиров прямо к центральному входу. Отправление общественного транспорта будет происходить от улицы Лукашевича с 10:00 до 18:00. Интервал движения автобуса - 5 минут.

Теги  •  #вход #Омский автовокзал #транспорт

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