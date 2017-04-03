Администрация Омска заработала более 19 млн рублей на аренде квартир

Городские чиновники перевыполнили план по сбору арендной платы за муниципальное жилье. В 2016 году удалось собрать более 19,4 млн руб. Но за арендуемое у города жильё омичи остаются должны еще более 13 млн руб.

В Городском жилищном центре проанализировали итоги поступивших платежей за аренду муниципального жилья в прошлом году. За этот период муниципальный бюджет пополнился на 19 млн 416 тыс. руб. В мэрии сообщили, что расчёт платы за социальный наём рассчитывался из стоимости квадратного метра жилья, а также коэффициентов зонирования и благоустройства жилого помещения: на сегодняшний день базовая ставка по оплате социального найма - 15 рублей.

За 12 месяцев 2016 года в бюджет Омска в части средств по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда зачислено 19 миллионов 416 тысяч рублей, что превысило плановые назначения на 2016 год, - рассказала директор Городского жилищного центра Светлана Дьякова.

Отметим, мэрия рассылала омичам соответствующие уведомления, чтобы погасить задолженности по аренде за 2016 год в размере более 13 млн рублей. Однако в настоящее время из-за приватизации жилья в городскую казну поступает меньше средств. Также в департаменте жилищной политики мэрии напомнили, что малоимущие и проживающие в аварийных домах омичи освобождаются от арендной платы.