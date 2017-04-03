Омичи смогут увидеть в ночном небе Юпитер, светящийся ярче звёзд

В апреле произойдёт сразу несколько интересных астрономических явлений. За некоторыми из них смогут понаблюдать жители Омского региона.

В ночь с 7 на 8 апреля Юпитер войдёт в противостояние с Солнцем и окажется на минимальном расстоянии от Земли. Это время станет наилучшим для наблюдения за крупнейшей планетой в Солнечной системе: Юпитер будет "гореть" ярче всех звёзд.

Он будет самым ярким и большим. Юпитер и его спутники будет видно очень хорошо в небе без облаков, - прокомментировал корреспонденту "Омск Здесь" директор Омского планетария Владимир Крупко.

В бинокль можно будет разглядеть крупнейшие спутники Юпитера: Ио, Европу, Ганимед и Каллисто. В телескоп будет хорошо видна поверхность планеты - пояса и Большое Красное Пятно.

Кроме того, 20 апреля станет доступен для наблюдения Меркурий в нижнем соединении с Солнцем. Увидеть эту планету обычно не удаётся, так как она "прячется" в лучах звезды. Однако это явление, как отмечает Владимир Крупко, разглядеть из Омска не удастся.