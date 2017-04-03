Омские почтальоны готовятся к заплывам на лодках

В Омской области во время половодья почтальоны будут доставлять корреспонденцию на вездеходах и лодках.

Омская почта подготовилась к работе в период паводка. Сотрудники уже прошли инструктаж, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации. Почтальоны будут доставлять письма на лодках и вездеходах в тех районах, где паводки случаются каждую весну: к зоне особо риска относятся 96 населённых пунктов Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Тарского, Тевризского, Черлакского и других районов.

Отметим, что во время половодья почтальоны доставляют не только письма и посылки, но также привозят сельчанам медикаменты и товары первой необходимости. В прошлом году в Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области оказались затоплены 40 деревень, включающие в себя около 4 тыс. домов и более 9 тыс. жителей. Сотрудникам Тевризского почтамта пришлось работать в непростых условиях.