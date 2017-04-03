Омские почтальоны готовятся к заплывам на лодках
Общество  •   3 апреля 2017, 12:47  •  печать

Омские почтальоны готовятся к заплывам на лодках

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В Омской области во время половодья почтальоны будут доставлять корреспонденцию на вездеходах и лодках.

Омская почта подготовилась к работе в период паводка. Сотрудники уже прошли инструктаж, практические занятия и тренировки на случай экстренной эвакуации. Почтальоны будут доставлять письма на лодках и вездеходах в тех районах, где паводки случаются каждую весну: к зоне особо риска относятся 96 населённых пунктов Большеуковского, Знаменского, Колосовского, Тарского, Тевризского, Черлакского и других районов.

Отметим, что во время половодья почтальоны доставляют не только письма и посылки, но также привозят сельчанам медикаменты и товары первой необходимости. В прошлом году в Тевризском и Усть-Ишимском районах Омской области оказались затоплены 40 деревень, включающие в себя около 4 тыс. домов и более 9 тыс. жителей. Сотрудникам Тевризского почтамта пришлось работать в непростых условиях.

Теги  •  #лодка #паводок #Почта России

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