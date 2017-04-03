700 омичей отдадут долг Родине
Общество  •   3 апреля 2017, 12:23, последнее обновление 3 апреля 2017, 12:27  •  печать

700 омичей отдадут долг Родине

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В Омске стартовал весенний призыв.

С 1 апреля в городе начался весенний призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учёте. Штаб Центрального военного округа установил для Омска норму по весеннему призыву на уровне 697 человек. Осенью прошлого года в армию было призвано 960 омичей.

Учитывая развитие военных технологий и возросшие потребности Вооружённых Сил в профессионально подготовленных специалистах, а также переход на контрактную основу, в ходе весенней призывной кампании особое внимание будет уделено качеству комплектования команд, - заявил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности администрации города Евгений Скрипкарев.

Призывные комиссии принимают решение о направлении будущего солдата в те или иные рода войск на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, образовательной и специальной подготовки. Первые призывники отправятся на службу из Омска уже 19 апреля.

Теги  •  #весенний призыв #военкомат

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