700 омичей отдадут долг Родине

С 1 апреля в городе начался весенний призыв на военную службу граждан в возрасте от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учёте. Штаб Центрального военного округа установил для Омска норму по весеннему призыву на уровне 697 человек. Осенью прошлого года в армию было призвано 960 омичей.

Учитывая развитие военных технологий и возросшие потребности Вооружённых Сил в профессионально подготовленных специалистах, а также переход на контрактную основу, в ходе весенней призывной кампании особое внимание будет уделено качеству комплектования команд, - заявил исполняющий обязанности директора департамента общественной безопасности администрации города Евгений Скрипкарев.

Призывные комиссии принимают решение о направлении будущего солдата в те или иные рода войск на основе результатов медицинского освидетельствования, данных профессионального психологического отбора, образовательной и специальной подготовки. Первые призывники отправятся на службу из Омска уже 19 апреля.