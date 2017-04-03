В мэрии Омска рассказали, где появятся новые школы и детские сады

Департамент строительства администрации города завершил подготовку проектно-сметной документации для продолжения масштабного строительства и реконструкции важнейших объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Омска. В планах строительство магистрали, соединяющей мост имени 60-летия Победы с улицей Перелёта, реконструкция транспортного узла на пересечении проспекта Королёва и Красноярского тракта, реконструкция перекрёстков улиц Конева и 3-я Енисейская, улиц Конева и 70 лет Октября, улицы Конева и проспекта Комарова.

За последние годы после строительства или реконструкции в эксплуатацию введено 47 подобных объектов на общую сумму более 11,6 миллиардов рублей, - заявил директор департамента строительства Илья Трушников. - Это 16 детских садов, девять дорожных объектов, в том числе три путепровода, ледовый дворец имени Ирины Родниной на улице Бархатовой и другие.

Будет отремонтирован Юбилейный мост через Омь, новые детские сады появятся в микрорайоне "Рябиновка", на улицах 22-я Рабочая и Лисицкого. Школа с детским садом будет построена в микрорайоне на улице Завертяева.