В мэрии Омска рассказали, где появятся новые школы и детские сады
Общество  •   3 апреля 2017, 12:10  •  печать

В мэрии Омска рассказали, где появятся новые школы и детские сады

Автор:

В администрации города подготовили документацию для возведения новых детских садов, школ и транспортных узлов.

Департамент строительства администрации города завершил подготовку проектно-сметной документации для продолжения масштабного строительства и реконструкции важнейших объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры Омска. В планах строительство магистрали, соединяющей мост имени 60-летия Победы с улицей Перелёта, реконструкция транспортного узла на пересечении проспекта Королёва и Красноярского тракта, реконструкция перекрёстков улиц Конева и 3-я Енисейская, улиц Конева и 70 лет Октября, улицы Конева и проспекта Комарова.

За последние годы после строительства или реконструкции в эксплуатацию введено 47 подобных объектов на общую сумму более 11,6 миллиардов рублей, - заявил директор департамента строительства Илья Трушников. - Это 16 детских садов, девять дорожных объектов, в том числе три путепровода, ледовый дворец имени Ирины Родниной на улице Бархатовой и другие.

Будет отремонтирован Юбилейный мост через Омь, новые детские сады появятся в микрорайоне "Рябиновка", на улицах 22-я Рабочая и Лисицкого. Школа с детским садом будет построена в микрорайоне на улице Завертяева.

Теги  •  #детский сад #школа

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
"Омский дом печати" вновь попал под банкротство  •  сегодня, 12:38
Прокуратура проверит, как 7-летний мальчик сломал руку в омском ТЦ  •  сегодня, 12:00  •   1
Омичка лишилась денег, покупая через интернет несуществующий спальный гарнитур  •  сегодня, 11:21  •   2
Артём Манукян удачно дебютировал в молодёжной сборной России  •  сегодня, 11:12
Достройкой поликлиники на Левобережье вновь займётся сын омского строителя Сергея Оркиша  •  сегодня, 10:44
Омичи блеснули результативностью в первом раунде плей-офф Канадской хоккейной лиги  •  сегодня, 10:33
Еще новости
Дача весна 240Х400