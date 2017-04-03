В Омске микрорайон "Загородный" благоустроят на 5 млн рублей

Новые тротуары и пешеходные дорожки появятся в микрорайоне "Загородный". В этом году там пройдёт "Флора" Центрального округа. В главном сквере поселка планируется высадить более 22 000 цветов. Кроме того, в центре площади появится высокая ель, а по периметру кусты туи и можжевельника.

В честь юбилея мы решили сделать жителям этого посёлка подарок и открыть "Флору" на самой отдалённой территории округа, - заявил глава Центрального округа Сергей Дмитриенко.

В зелёной зоне микрорайона появится большая детская игровая площадка. Специалисты управления дорожного хозяйства и благоустройства отремонтируют тротуары и пешеходные дорожки на площади более одной тысячи квадратных метров. Будут обновлены подъезды ко дворам многоквартирных домов и дорога от железнодорожной магистрали в "Загородный". Всего на благоустройство территории будет потрачено не менее 5 млн рублей.