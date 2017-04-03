Финалист "Битвы экстрасенсов" почувствовал в омском музее энергию параллельного мира

Участник мистического телешоу Анатолий Леденёв побывал в Омском историко-краеведческом музее, где камеры зафиксировали призрака. Экстрасенс обнаружил там паранормальную активность.

Необычные белые пятна, перемещающиеся по залам музея, попали на камеры видеонаблюдения в прошлом декабре. Паранормальное явление изучил финалист 12-го сезона телепроекта "Битва экстрасенсов" Анатолий Леденёв.

Необычную активность связывают с экспонатами из капища, найденными омским историком-краеведом Андреем Палашенковым в 1939 году.

Вот именно на этом месте как будто центр капища. Здесь воронка. Только зашёл - холод, как будто я зашёл в холодную камеру. Хотя здесь кондиционеры не работают, я так понимаю, - цитирует Леденёва "12 канал". - Вообще, конечно, я хожу с таким ощущением, что спустился в подземелье. Энергии много параллельного мира, не этого.

Кадр программы "12 канала"

Экстрасенс не сомневается, что на видео попали духи. Он посоветовал музею установить защиту от них.