Омскую фирму обязали снести разваливающееся здание

В прошлом году у производственного комплекса компании "Профикс Омск", который расположен на ул. Овощной, обрушилась кровля и часть несущих стен, в связи с чем чиновники рекомендовали руководству фирмы оградить территорию. Прокуратура выяснила, что никаких мер, предупреждающих возможность причинения вреда людям, предпринято не было. При этом, как установили надзорные органы, здание продолжает рушиться, создавая опасность для окружающих.

- В целях обеспечения безопасности граждан прокурор Советского округа направил в суд исковое заявление с требованием обязать ООО "Профикс Омск" установить ограждения территории цеха, разработать проект демонтажа и последующего сноса аварийного здания. Советский районный суд требования удовлетворил, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники надзорных органов пообещали проконтролировать, как руководство фирмы будет исполнять судебное решение.