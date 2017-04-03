Омскую фирму обязали снести разваливающееся здание
Общество  •   3 апреля 2017, 11:00  •  печать

Омскую фирму обязали снести разваливающееся здание

Автор:

ООО "Профикс Омск" через суд заставили оградить разваливающийся объект и разработать проект его сноса.

В прошлом году у производственного комплекса компании "Профикс Омск", который расположен на ул. Овощной, обрушилась кровля и часть несущих стен, в связи с чем чиновники рекомендовали руководству фирмы оградить территорию. Прокуратура выяснила, что никаких мер, предупреждающих возможность причинения вреда людям, предпринято не было. При этом, как установили надзорные органы, здание продолжает рушиться, создавая опасность для окружающих.

- В целях обеспечения безопасности граждан прокурор Советского округа направил в суд исковое заявление с требованием обязать ООО "Профикс Омск" установить ограждения территории цеха, разработать проект демонтажа и последующего сноса аварийного здания. Советский районный суд требования удовлетворил, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Сотрудники надзорных органов пообещали проконтролировать, как руководство фирмы будет исполнять судебное решение.

Теги  •  #аварийное состояние #здание #прокуратура

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Роман Орехов  •  3 апреля 2017, 11:55

Правильную и своевременную преупредительную работу сделали не дожидаясь ЧП, раз владелец не чешится

Ответить
Последние новости
"Омский дом печати" вновь попал под банкротство  •  сегодня, 12:38
Прокуратура проверит, как 7-летний мальчик сломал руку в омском ТЦ  •  сегодня, 12:00  •   1
Омичка лишилась денег, покупая через интернет несуществующий спальный гарнитур  •  сегодня, 11:21  •   2
Артём Манукян удачно дебютировал в молодёжной сборной России  •  сегодня, 11:12
Достройкой поликлиники на Левобережье вновь займётся сын омского строителя Сергея Оркиша  •  сегодня, 10:44
Омичи блеснули результативностью в первом раунде плей-офф Канадской хоккейной лиги  •  сегодня, 10:33
Еще новости
Вавилон 240x400